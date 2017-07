Å yte det lille ekstra

God kundeservice er høyt oppe på min personlige liste over saker og ting som gjør meg skikkelig glad. Mens det motsatte kommer rimelig høyt oppe på lista over irritasjonsmoment, det finnes mange mennesker som aldri skulle hatt lov til å jobbe i serviceyrker.

Jeg har flyttet mye, og basert på egne erfaringer ser jeg fordeler og ulemper både ved å bo i en stor by og i en liten bygd.

Den servicen man ofte får på et lite sted er for meg et stort pluss med livet på bygda. Her får man ting levert på døra om man handler møbler, materialer eller annet.

Den lokale skomakeren her utretter de reneste mirakler med mine høyhælte sko og støvletter. Trenger jeg å få et par sko fikset på kort tid fordi de matcher et antrekk jeg skal ha på meg på en utstilling nå i helga, – så ordner han det.

Da min splitter nye komfyr startet karrieren sin på kjøkkenet mitt med å kortslutte sikringen i stedet for å bidra til matlaging fikk jeg en elektriker i hus omtrent 5 minutter etter at de startet på jobb neste dag. Av erfaring vet jeg at det langt fra er noen selvfølge i en stor by.

På COOP Prix her vet de hvor ivrig jeg blir når sesongens første gresskar ankommer, jeg har opplevd å få melding med foto av gresskar og beskjed om at nå er det bare å komme på handel!





Et par dager etter at jeg hadde spurt på min lokale Kitch’n butikk etter noe spesielt, som de ikke hadde, opplevde jeg at butikksjefen tok kontakt for å fortelle om to forskjellige produkt som hun mente kunne fungere for mitt bruk, og var jeg interessert i å kjøpe noen av disse? I så fall kunne hun levere på døra mi samme kveld.

Rammemakeren min tar i mot bildene mine uansett hvilken ukedag eller tid på døgnet det er, og er det noe helt spesielt så leverer han også de ferdig innrammede bildene på døra til meg.

Som kunstner er jeg avhengig av dyktige folk når jeg sender maleri og tegninger til utstillinger rundt omkring i landet. Etter å ha opplevd å få bilder returnert fra et galleri i en tilstand som mest lignet på puslespill en gang har jeg blitt streng på at alle galleri må returnere bildene mine med Surnadal Transportpartner.

Servicen der er fantastisk, sjåførene er alltid positive og hjelpsomme, og uansett om det er snakk om kasser med kunstverk eller paller med kunstprodukter så vet jeg at alt kommer trygt frem helt uten skader. Jeg er imponert over evnen sjåførene deres har til å stable skjøre varer trygt, samtidig som jeg setter stor pris på at de også holder meg oppdatert. Senest i går mottok jeg foto av mine kunstlys som ble stablet inn i en bil ved Løiten Lys, med beskjed om at de ville ankomme i dag.





Jeg hadde en del bilder på en utstilling i Mosjøen for noen år siden, da utstillingen var over ringte jeg Surnadal Transportpartner for å høre om de i det hele tatt kjørte der oppe? Og om de i så fall hadde mulighet for å få hentet bildene mine? Svaret jeg fikk var: ”Mmmmm skal vi seeee…..tjaaaa….jo, vi har en bil som er der om 1 time, holder det?”

Etter et par dager fikk jeg telefon om at bilen nærmet seg Rindal, var jeg hjemme og kunne ta i mot maleriene mine den kvelden? Dette var en fredags ettermiddag og jeg skulle på pubquiz den kvelden.

Det hele endte med at jeg la ut nøkkel på avtalt sted, sjåføren lempet inn kassene med maleri og plasserte disse pent og pyntelig i gangen min. Jeg satt på pubquiz og mottok melding om at maleriene var levert, og at han hadde hilst på to svarte katter. Veldig greit for meg å slippe å måtte vente til mandag med å få bildene i hus.

Vi har alle dårlige dager innimellom, men det å da oppleve noen som med et smil yter litt ekstra, det kan faktisk snu en dag fra å føles tung og dårlig til å bli strålende bra!