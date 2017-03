Kjedelig sa du? Langt i fra!

Her om dagen ble jeg spurt av noen om det ikke er kjedelig å stå mutters alene og bare male hver dag? Vedkommende syntes det hørtes ut som jeg hadde verdens kjedeligste jobb, og mente det var på nivå med å se på at maling tørker.

Det sistnevnte gjør jeg faktisk en god del av, mens førstnevnte antagelse er langt unna hverdagen min.

Forrige uke holdt jeg foredrag om kulturbasert næring i bygde-Norge, jeg satt i juryen for Ungdommens Kulturmønstring i en annen kommune, og jeg hadde stand på en messe. Jeg fikk også 5 nye kunstprodukter på lager som måtte stables inn i hyller og legges inn i nettbutikken min.

I tillegg jobbet jeg naturligvis på atelieret.

I går hadde jeg en lengre samtale på telefonen med et ærverdig firma i England som lager pergament. Jeg har fått et ganske spesielt oppdrag og prøver nå å finne ut hva slags pergament jeg trenger til dette. Nå gjenstår det bare å vente spent på å få prøver på pergament av sau, – fra før har jeg liggende pergament av italiensk geit, engelsk ku, kalv og dødfødt kalv, som jeg bruker i et prosjekt der jeg samarbeider med NTNU om å gjenskape et 800 år gammelt dokument. Et oppdrag som har involvert bratt læringskurve og bruk av fjærpenn, bladgull, pigment og en del farlige kjemikalier.

Jeg har altså fast leverandør av pergament, i tillegg har jeg en fast leverandør av papyrus i Egypt.

Denne uka her ble jeg ferdig med å male et bestillingsverk og begynte da umiddelbart å male på en gammel dør som skal bli til et maleri til å henge på veggen. Døra er også et oppdrag.

Bestillingsverk kommer nemlig i alle former og format, både fra firma og privatpersoner. Alt fra veggmaleri i alle slags størrelser, – både utendørs og innendørs, – til små tegnede portrett av noens barn. Når det gjelder bestillingsverk så har jeg malt veggmaleri på 6o kvadratmeter, jeg har også malt bilpanser, mc-tank, badstuevegger og dører for å nevne noe. Jeg har malt og tegnet portrett av hund, katt, hest og gris, noen av disse dyrene har også kommet på atelieret for at jeg skal bli bedre kjent med den jeg tegner.

I kveld får jeg besøk av en gruppe på atelieret mitt, disse skal ha omvisning og foredrag. Jeg tar også i mot grupper på kurs, – alt fra utdrikkingslag som ønsker tegning med aktmodell til kurs i å skjære gresskarlykter.

For tiden pugger jeg også litt skihistorie. I mai skal jeg nemlig til Zagreb og presentere Rindal Skimuseum under The Euopean Museum of the Year Award. Museet har også tidligere leid meg inn til guiding på engelsk, dette blir dog litt annerledes og hakket mer spennende.

Jeg har fått gleden av å se både mange steder i Norge og i utlandet i forbindelse med kunstutstillinger jeg har deltatt på, – både i Europa, USA og Sør-Amerika.

Når jeg står og maler her på Dalalåven Atelier har jeg alltid åpent, jeg opplever at det kommer kunder innom fra både nær og fjern, noen vil se på kunst, noen vil kjøpe produkter, andre vil bestille et maleri eller en tegning.

Og det nyeste prosjektet mitt der jeg trenger pergament av sau? Vel det involverer altså Trøndelags største kirkeorgel. Jeg hadde vel egentlig aldri trodd jeg skulle jobbe med slikt da jeg valgte å bli kunstner, men jeg synes det er utrolig spennende å få prøve så mye forskjellig!

Så kjedelig sa du? Langt i fra! Variert er vel mer korrekt. Det er ytterst sjelden jeg opplever to dager som er like!