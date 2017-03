Ut på tur, med koffert på størrelse med en hel mur….

Store deler av familien Dalsegg er for tiden i reisemodus. Pappa og vi to døtrene skal tilbringe neste uke hos slekt i Seattle i USA.

I senere tid har vi hatt samtaler som denne;

Pappa: «Skal du ha med deg stor koffert du?»

jeg: «Eeeeeehhh….JA!»

pappa: «Hvor stor koffert skal Anne ha med seg da?»

jeg: «Hallo da, JAAAA!»

pappa: «Men JEG trenger vel ikke stor koffert da??»

jeg: «Så klart du gjør! Vi må jo ha et sted å putte all overvekten vår….!»

Man skulle tro at han etter 48 års ekteskap og 3 døtre skulle ha skjønt såpass!?

Jeg innrømmer gladelig at jeg ALDRI har evnet å pakke lite og lett. Når vi nå skal reise i april til et område med ustabilt vær og mye regn blir det jo enda verre.

Jeg bør vel egentlig ha med både støvletter, mer vårlige sko men også fine sko til kveldsbruk. En varmere jakke til dager med møkkavær, og en regntett jakke (noe som i mitt tilfelle naturligvis ikke betyr allværsjakke, men enten skinnjakke eller en regntett kåpe), men til dager med fint vær holder det kanskje med en dressjakke? Men hadde det også vært lurt med den tynneste vinterkåpa mi? Eller blir det for mye? Og en strikkejakke er jo alltid lurt og anvendelig, det trenger jeg sikkert….

Det kan bli litt kaldt også har jeg fått vite, så da er det lurt med en del klær i tynn ull. Og hva skal man egentlig kle seg i når man skal på befaring på familiens vingård?

Vinterdyner har jeg for lengst erfart at man aldri finner på utenlandsreiser, jeg som liker å sove med åpent vinduet uansett vær og føre sliter litt der. Jeg er jo vant med en stor tjukk vinterdyne, og gjerne et ullteppe oppå der igjen midt på kaldeste vinteren. Når man da kommer til land der folk sover under laken fryser man jo i hjel om natta…. Holder det med den tynne ullnattkjolen jeg nylig kjøpte? Eller bør jeg ta med den store flanellspysjen og ullsokker? Eller kanskje begge deler for å være sikker?

Jeg elsker å pynte meg, så en fin kjole eller to blir nok også med. Men for hver kjole som skal bli med må jeg også ha med sko, veske, smykker og hårpynt som er fargekoordinert til akkurat den….

Og slik fortsetter det altså for hvert plagg….

Toalettmappa er også et kapittel for seg, det er utrolig hva man kanskje kan få bruk for på den fronten også, her havner alt fra gnagsårplaster og smertestillende til ørepropper og noen beroligende urtetabletter som skal hjelpe meg å sove på flyet. Jeg får sikkert vondt i skuldra så det er lurt å ta med en betennelsesdempende krem, og hva om jeg blir tett i nesen? Er det lurt å ta med en slik saltvannsspray i hvert fall? C-vitaminer er i hvert fall kjekt, de må få plass….

Jeg er som oftest storfornøyd så lenge kofferten er under vektgrensa til flyselskapene når jeg reiser ut. Hjemreisen får man bekymre seg om når man kommer så langt!

Om ikke annet har jeg bedt pappa ta med seg koffertvekt, jeg har naturligvis en selv også, men da sparer jeg jo noen gram bagasje!

Jeg har naturligvis handlet lesestoff til flyturen. Jeg skulle bare kjøpe ei bok, i pocketformat for å spare plass og vekt. Men så hadde de jo salg på bokhandelen, – man fikk rabatt hvis man kjøpte 10 pocketbøker…. Vel da ble det jo 10 bøker i stedet for 1 naturligvis, man er da økonomisk anlagt.

LITT fornuftig er jeg da, jeg skal bare ta med en bok i veska, men kanskje det er lurt å legge en i kofferten til hjemturen også….. ?

Bildet øverst er av meg, fra en ompakkingsseanse ved innsjekking på Heathrow Airport i London.