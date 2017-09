For tiden driver jeg og min venninne Gunn Marit og samler på små gleder.

Det hele var hennes ide, og jeg må si det er en ypperlig liten hobby nå som høsten er på vei.

Vi rapporterer jevnlig til hverandre om hvor mange, og hvilke, gleder vi har funnet på vår vei.

Enkelte dager er dette lett, andre dager må jeg virkelig gruble meg gjennom dagen for å prøve å finne noe positivt i det hele tatt. Dagsform spiller naturligvis også inn her.

Jeg har oppdaget at mens jeg tenker gjennom dagen min og begynner å skrive ned noe, noe som kanskje føles litt ubetydelig, men jeg må bare ta det med fordi det skjedde i hvert fall ikke noe annet i dag, vel i løpet av den prosessen så husker jeg jo brått også flere fine ting!



Dagens første lille glede skjedde akkurat nå, midt i denne setningen. Mamma kom nettopp listende inn her med nyvaskede norske plommer, «til inspirasjon» som hun sa, hun før hun listet seg ut igjen.

Nå ligger de her ved side av tastaturet, og jeg har vedtatt for meg selv at straks jeg har skrevet ferdig er belønningen min at jeg får smake på en.

Det å ta seg tid til å legge merke til, sette pris på og glede seg litt ekstra over små hverdagsgleder er en viktig egenskap. Både Gunn Marit og jeg har kattesamboere, og disse er uten tvil en stor kilde til våre små hverdagsgleder. Frøyapus kommer alltid løpende i mot meg mens hun mjauer når jeg kommer hjem, det er helt klart en hverdagsglede at noen er så glad for å se meg!

På min liste over små gleder så langt kan nevnes; jeg fikk med meg venninne på bading i forfriskende vann 5.september (det var nok mest galskap, men helt klart veldig artig også!), en ny neglelakk med veldig fin farge, har fått fine tilbakemeldinger fra kunder, fikk flere poser med bøker gratis, – så nå kan innekose-høstværet bare komme! Noen som kom innom atelieret mitt fordi de bare måtte se et av maleriene mine, å våkne uthvilt tidlig og få gjort masse i huset før jobb, møtte en bekjent da jeg syklet hjem fra jobb og endte opp med en lang prat, jeg fikk en uventet telefon fra en venn jeg ikke har snakket med på lenge, en nabo inviterte meg på epleslang så nå har jeg fått kokt masse eplesyltetøy, det blir nok både til meg og til noen julegaver, å drikke kakao inne i varmen mens det er ruskevær ute.

Det å glede andre er også fine ting som puttes på lista over små gleder.

Livskvalitet er ikke noe du tilfeldigvis opplever dersom skjebnen er med deg, det er noe du selv er med på å skape. Det er mye i livet vi har måttet øve oss på og lære, hvorfor ikke øve oss på å ha en positiv livsinnstilling og tro på oss selv? Jeg sier så absolutt ikke at det er lett, men jeg tror det er viktig å prøve. Enkelte dager er det lettere å finne frem smilet enn andre, jeg innrømmer gjerne at jeg hadde mest lyst til å krype oppi sofaen med en god bok og et pledd i går kveld. I stedet satte jeg på noe musikk som gir meg energi, lovte jeg meg selv en kosestund med bok, pledd, ost og kjeks hvis jeg fikk gjort unna det som føltes som et fjell med oppgaver, og gøyv løs på oppgaven.

Jeg er egentlig ganske enkel slik, jeg liker belønninger. Og nå tror jeg søren meg det er på tide å belønne meg selv med en av de plommene!