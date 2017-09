Kanskje du bør senke kravene litt? – sa noen til meg her om dagen. Vedkommende hintet om at jeg hadde vært singel veldig lenge nå, og at høye krav muligens kunne være årsaken.

Jeg må innrømme at jeg faktisk trives utmerket med å bo alene sammen med katten Frøya. Vi to har våre rutiner og husregler som fungerer perfekt for oss. Vi kan for eksempel spise fisk til middag 5 dager i uka uten at noen klager.

Da jeg var 9 år så jeg for første gang den såkalte Rockeulven i musicalen «Med Grimm og Gru» på tv. Jeg falt pladask, det var kjærlighet ved første blikk. Drømmemannen var uten tvil en russisk, svartkledd, piperøykende ulv med trønderbart og skinnjakke med frynser.

Fascinasjonen har vært såpass langvarig at jeg har noenlunde oversikt over karrieren hans også. Han er en stor skuespiller i Russland og har også gitt ut flere plater. På den negative siden så har han vært gift i over 40 år og er 25 år eldre enn meg. Det kan også nevnes at han helt klart ser bedre ut som ulven Titi Suru enn det han gjør nå.

Jeg har altså innsett at et giftemål med Rockeulven er noe urealistisk.

Da jeg var 16 år kom filmen «Robin Hood – tyvenes prins», – den ble en stor suksess. De andre jentene på min alder likte Robin Hood. Jeg la knapt merke til helten, jeg så kun Sheriffen av Nottingham. Aldri har vel noen kommet med så merkelige trusler eller dødd på en så teatralsk, men ulidelig kjekk måte. Jeg så filmen så mange ganger at jeg fremdeles kan mesteparten av dialogen til Sheriffen av Nottingham utenat. Han hadde langt hår, svarte klær med blanke nagler på og var ubeskrivelig kjekk samtidig som han var fryktelig ond og sær. Han avlyste julen og matutdeling til spedalske i sinne! Og jeg, jeg smeltet fullstendig. Dette var uten tvil mannen i mitt liv.

Dessverre kan det heller aldri bli oss, han var 28 år eldre enn meg og døde i fjor.

Som 28-åring fant jeg sjørøveren i mitt liv; Captain Jack Sparrow. Til forskjell for de andre så er han i det minste ikke ond, til tross for at han er kriminell, ekstremt egoistisk, alkoholiker, en notorisk løgner og rundbrenner. Men den godeste kapteinen har både humor og masse sjarm.

Det er naturligvis en ulempe at heller ikke sjørøverkapteinen min er en ekte person, men hvem bryr seg vel om slike detaljer?

Kort oppsummert er antagelig drømmemannen en langhåret fyr med noe eksentrisk klesstil og litt uvanlig karriere/yrke (det må vel være den mest politisk korrekte formuleringen for ulv som kidnapper små barn, sheriff eller sjørøverkaptein?).

Katteallergikere er uaktuelle, og det er et pluss om du eksisterer.

Og siden jeg nå skulle senke mine krav; selv om alle disse mine 3 utkårede drømmemenn er langhårede med enten skjegg eller bart er jeg altså så åpen at jeg ikke setter det på lista over krav. Da bør det vel være ekstremt overkommelig eller?